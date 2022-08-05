Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı - Son Dakika
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Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı

05.08.2022 13:57
Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı

Türk iş insanı Olgun Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Shamrock Rovers'a 3-1 mağlup oldu.

Türk iş insanı Olgun Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Shamrock Rovers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kuzey Makedonya ekibi tur umudunu rövanş maçına taşıdı.

Avrupa Kupaları yolculuğuna UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'ı eleyerek başlayan FC Shkupi, 2. ön eleme turunda Avrupa ve Hırvatistan futbolunun güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb'e şanssız bir şekilde elenerek taraftarlarını üzmüştü.

Şimdi gözler 11 Ağustos Perşembe günü Üsküp'te oynanacak rövanş maçına çevrildi. FC Shkupi, evinde oynayacağı karşılaşmada İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı elerse, Avrupa Ligi gruplarında yer almak için Qarabağ FK veya Ferencvaros TC takımlarından biri ile play - off mücadelesi verecek.

Kuzey Makedonya ekibi, Shamrock Rovers'a elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Klaksvik FC veya FC Balkani ile play-off maçları oynayıp, Avrupa yolculuğunu sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Makedonya, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı - Son Dakika

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