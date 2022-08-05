Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı

Kuzey Makedonya ekibi, Shamrock Rovers'a elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Klaksvik FC veya FC Balkani ile play-off maçları oynayıp, Avrupa yolculuğunu sürdürecek. - İSTANBUL

Şimdi gözler 11 Ağustos Perşembe günü Üsküp 'te oynanacak rövanş maçına çevrildi. FC Shkupi, evinde oynayacağı karşılaşmada İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı elerse, Avrupa Ligi gruplarında yer almak için Qarabağ FK veya Ferencvaros TC takımlarından biri ile play - off mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA

Makedonya, Aydın, Spor, Son Dakika

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