Türk Kadın Basketbolcular EuroLeague ve EuroCup'ta En İyi 5'te - Son Dakika
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Spor

Türk Kadın Basketbolcular EuroLeague ve EuroCup'ta En İyi 5'te

Fenerbahçe'den Gabby Williams, ÇBK Mersin'den Iliana Rupert ve Yvonne Anderson, Aralık ayının EuroLeague Kadın Takımı'na seçilirken, Beşiktaş'tan Elif Bayram da EuroCup haftasının en iyileri arasına girdi.

20.12.2024 17:41
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KADIN basketbolunda EuroLeague'de mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe'den Williams ile ÇBK Mersin'den Anderson ve Rupert, Aralık ayının EuroLeague Kadın Takımı'na seçildi. Ayrıca EuroCup Kadınlar Play-Off 1'nci turu 2'nci maçları sonrası Beşiktaş'tan Elif Bayram da, haftanın ilk 5'inde yer aldı.

FIBA'nın resmi internet sayfasından yayınlanan en iyi 5 oyuncu arasına giren basketbolcular için şu ifadelere yer verildi:

Gabby Williams

"Ay boyunca etkileyici bir 24.5'lik performans verimliliği değerlendirmesi ortalama olarak en yüksek seviyede gerçekleştirdi. Forvet, Fenerbahçe Opet'te sahanın her iki tarafında da parladı ve şampiyonların yenilmezliğini sürdürmesine yardımcı olmak için maç başına 17.0 sayı, 6.0 ribaund ve 4.0 top çalma üretti."

Iliana Rupert

"Her maçı kazanan bir diğer takım ise CBK Mersin, Iliana Rupert adlı bir diğer Fransız milli takım oyuncusunun muhteşem formuyla desteklendi. Rupert, periyot boyunca boyalı alanda ciddi bir çalışma yaptı ve maç başına 16.0 sayı, 8.0 ribaund, 2.0 asist ve 1.5 blok ile 24.0'lık bir performans verimliliği değerlendirmesi ortalaması yakaladı."

Yvonne Anderson

"Anderson ayrıca 8-0'lık rekorlarında büyük bir etken oldu ve maç başına 17,0 sayı, 4,5 asist ve 2,5 top çalma ile ortalama 20,0'lık bir performans verimliliği değerlemesi elde etti"

Öte yandan, EuroCup Kadınlar 2024-2025 Sezonu Play-Off 1'inci turu, 2'nci maçları sonrası FIBA resmi internet sayfası tarafından yayınlanan en iyi 5 oyuncu arasına Beşiktaş'tan Elif Bayram da girdi. Elif Bayram'ın başarılı performansıyla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

"Elif Bayram, Beşiktaş JK adına alışılmış şekilde etkili çabasıyla üretken sezonuna devam etti ve InvestInTheWest Enea Gorzow'a karşı 80-71'lik bir ev sahibi saha başarısıyla iki katına çıktı. Oyuncu, 17 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma kaydetti."

Ayrıca MVP seçilecek oyuncu için sitede yer alan ankete katılım devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Kadın Basketbolcular EuroLeague ve EuroCup'ta En İyi 5'te - Son Dakika

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