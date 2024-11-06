Türk Kadın Futbolu Yeni Hedeflere Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Kadın Futbolu Yeni Hedeflere Koşuyor

Türk Kadın Futbolu Yeni Hedeflere Koşuyor

A Milli Kadın Takımının hedefi, fırsat eşitliği ile başarılarını artırmak olacak.

06.11.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisini ispatlayan bir Türkiye olarak yeni sezonda maçlarımızı oynayacağız ve ana hedefimiz yine her zaman olduğu gibi maç maç gidip; Türk kadınının fırsat eşitliği verildiği zaman neler yapabileceğini göstermek olacak" dedi.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kura çekimi, yarın İsviçre Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek. B Ligi'nde mücadele eden Türkiye; Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey İrlanda ile birlikte 2. torbada yer alıyor. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi kura çekimi öncesi Kıragası, değerlendirmelerde bulundu.

Türk kadın futbolunun tarihe geçen büyük bir sıçrama yaptığını ifade eden Kıragası, "2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için tarihimizde ilk defa play-off oynama tecrübesi yaşadık. Geçen sezon UEFA Uluslar C Ligi'nde gol yemeden 6'da 6 yapan milli takımımız, B Ligi mücadelesinin ardından 3. torbadan 2. torbaya yükseldi. Artık Türk kadın futbolu, Avrupa'da saygı kazanan bir konumda. Tüm takımlar bizim çok yüksek mücadele gücümüzün olduğunu ve taktiksel anlayışımızın etkili olduğunu artık çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

"TFF YÖNETİMİNİN BÜYÜK DESTEĞİYLE ZORU BAŞARDIK"

Bu pozisyona Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun büyük desteği, kadın futboluna yatırım yapan kulüplerimizin dirayetli duruşları ve kulüp antrenörlerimizin yüksek çabaları ile geldiklerinin altını çizen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Her zaman ve her yerde, kendilerine de söylediğimiz gibi oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Bu yükseliş oyuncularımızın imkansızlıklar içinde imkan yarattıkları bir süreç oldu. Kendilerine fırsat eşitliği sağlandığında neler yapabileceklerini tüm dünyaya ispatlamış bir takım olarak kura çekimine gidiyoruz. Artık rakiplerin kim olduğunun çok da bir önemi yok. Bizim için her maç çok değerli. Her maç yeni bir mücadele... Her maç yeni bir başlangıç... UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisini ispatlayan bir Türkiye olarak yeni sezonda maçlarımızı oynayacağız ve ana hedefimiz yine her zaman olduğu gibi maç maç gidip; Türk kadınının fırsat eşitliği verildiği zaman neler yapabileceğini göstermek olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Milli Takım, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Kadın Futbolu Yeni Hedeflere Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:54 TFF, hakem Atilla Karaoğlan’ın Avrupa’da yöneteceği maçı sakladı TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
19:39 Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
19:12 Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
18:51 ABD’de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı
18:49 Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen’i transfer edecek Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
18:48 İmzalar atıldı, Kırgızistan’ın borçları silindi İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kadın Futbolu Yeni Hedeflere Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.