Kadın Milli Takımı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Kadın Milli Takımı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Kadın Milli Takımı Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda ikinci oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 107 puanla Avrupa ikincisi oldu. Ukrayna birinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Milli takım, 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci ve 2024'te de ilk ikide yer aldı. Buse Tosun Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Yasemin Adar Yiğit altın, Evin Demirhan Yavuz gümüş ve Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.

16.02.2024 22:41
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Ukrayna 112 puanla birinci, Azerbaycan ise 68 puanla üçüncü oldu. 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci olan milli takım, 2024'te de ilk ikide yer aldı.

Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.

Kaynak: AA

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