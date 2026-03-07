Türk Kadın Hentbol Takımı Çekya'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kadın Hentbol Takımı Çekya'ya Yenildi

07.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya'ya 36-24 yenildi, galibiyet yok.

Salon: Datart

Hakemler: Simona Raluca Stancu (Romanya), Andrea Alejandra Pepe (İtalya)

Çekya: Smetkova 3, Desortova 8, Zachova 5, Kordovska, Sustackova 1, Vavrova 2, Kubalkova 4, Jestribkova, Königova 1, Schreibmeierova 4, Pejsova, Polakova 2, Holeckova 5, Kovarova 1

Türkiye: Beyzanur Türkyılmaz 1, Ceylan Aydemir 2, Emine Gökdemir 6, Seval Bozova, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ 1, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Gülcan Tügel 6, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 1, Nurceren Akgün Göktepe 1

Devre: 17-12

İki dakika cezası alanlar: Sustackova (Çekya), Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceylan Aydemir, Nil Şengöçen (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda Çekya'ya 36-24 yenildi.

Zlin kentindeki Datart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-12 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çekya, karşılaşmayı 36-24 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda 2. Grup'ta henüz galibiyet alamadı.

Kaynak: AA

Avrupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Kadın Hentbol Takımı Çekya'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
20:38
Trump, ABD’li askerlerin cenaze törenine gidiyor
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:15:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Türk Kadın Hentbol Takımı Çekya'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.