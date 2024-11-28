Türk Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Çıkışı - Son Dakika
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Türk Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Çıkışı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a 30-24 yenilerek Avrupa Şampiyonası'na başladı.

28.11.2024 22:16
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Salon: Fönix Arena

Hakemler: Tatjana Prastalo, Vesna Balvan (Bosna Hersek)

Macaristan: Szemerey, Füzi-Tövizi, Szollosi-Schatzl 3, Böde-Biro, Marton 1, Papp, Pasztor, Toth 3, Vamos 4, Klujber 6, Kacsor 1, Faluvegi 1, Bordas, Kuczora 3, Gyori-Lukacs 6, Simon 2

Türkiye: Merve Erbektaş, Beyza Gedik 2, Aslı İskit Çalışkan 5, Yasemin Şahin 3, Elif Sıla Aydın 2, Emine Gökdemir 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceren Demirçelen, Bilgenur Öztürk 1, Nurceren Akgün Göktepe, Buğu Sönmez 4, Yağmur Bembeyaz, Gülcan Tügel 1, Betül Yılmaz 1, Diğdem Hoşgör, Büşra Işıkhan 1

İlk yarı: 13-8

İki dakika cezası alanlar: Ceren Demirçelen, Yasemin Şahin (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçında ev sahiplerinden Macaristan'a 30-24 yenildi.

Maça iyi başlayan Türkiye'nin Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası tarihindeki ilk golünü 2. dakikada Yasemin Şahin kaydetti.

Milli takım, karşılaşmanın 5. dakikasına Yasemin Şahin, Emine Gökdemir'in birer ve Aslı İskit Çalışkan'ın 2 golüyle 4-1 üstünlükle girdi. Macaristan 13. dakikada Viktoria Grori'nin golüyle maçta ilk kez eşitliği sağladı: (5-5). Sağ kanat hücumlarıyla ilk yarıda etkili olan milli takım, 18. dakikada Aslı İskit ile 8-7 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan Macaristan, Vamos, Gyori-Lukacs ve Klujber'in golleriyle ilk yarıyı 13-8 üstün geçti.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, maçın 42. dakikasında 8 sayılık farka ulaştı: (23-15). Rakibine Buğu Sönmez, Döne Gül, Elif Sıla ve Emine Gökdemir'in golleriyle yanıt veren ay-yıldızlılar, 55. dakikada skoru 28-22'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda da etkili oyununu sürdüren Macaristan, karşılaşmayı 30-24 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım'da Kuzey Makedonya, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık'ta İsveç'le oynayacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Macaristan, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Çıkışı - Son Dakika

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