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Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı Lübnan'da 3 altın, 7 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı Lübnan'da 3 altın, 7 madalya kazandı

Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı Lübnan\'da 3 altın, 7 madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, Cedars Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Kupası'nda Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2. gün sonunda toplamda 3 altın, 7 madalya kazandı. Tarık Aydın, Ahmet Oğlago, Eyüp Güler, Seher Kaçmaz, İrem Dursun, Civan Karaman ve Arda Ertaş, Türkiye'ye madalyaları getiren sporcular oldu. Türk sporcuların toplam madalya sayısı ise 14'e yükseldi.

04.02.2024 18:35
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Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da düzenlenen FIS Kupası'nda 3'ü altın, 7 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Cedars Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun 2. günü sona erdi.

Sprint yarışmalarında, büyük erkeklerde Tarık Aydın altın, Ahmet Oğlago gümüş, Eyüp Güler bronz, büyük kadınlarda da Seher Kaçmaz altın ve İrem Dursun gümüş madalya elde etti.

Genç erkeklerde ise Civan Karaman altın, Arda Ertaş gümüş madalya aldı.

İkinci gün sonunda Türk sporcuların elde ettiği madalya sayısı 14'e (6 altın, 6 gümüş, 2 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı Lübnan'da 3 altın, 7 madalya kazandı - Son Dakika
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