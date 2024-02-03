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Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da 7 Madalya Kazandı

Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan\'da 7 Madalya Kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cedars Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Kupası'nda Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Yusuf Emre Fırat, Tarık Aydın ve Ahmet Oğlago büyük erkekler sprint yarışmasında sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken, Seher Kaçmaz ve İrem Dursun kadınlarda altın ve gümüş madalya elde etti. Genç erkeklerde ise Civan Karaman altın, Arda Ertaş ise gümüş madalya kazandı.

03.02.2024 22:07
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Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da düzenlenen FIS Kupası'nda 7 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cedars Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Büyük erkekler sprint yarışmasında Yusuf Emre Fırat altın, Tarık Aydın gümüş, Ahmet Oğlago bronz madalya aldı. Kadınlarda Seher Kaçmaz altın, İrem Dursun gümüş, genç erkeklerde de Civan Karaman altın, Arda Ertaş ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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