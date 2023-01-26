"Türk Messi" yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor

Günde ortalama 30-40 bin lirayı böyle çaldı! Görüntüleri defalarca izleyince fark ettiler

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda henüz beklenen çıkışı yapamadı.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

"Türk Messi" yakıştırmaları yapılan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 6 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda toplam 129 dakika süre bulabildi. Gol ya da asist katkısı bulunmayan futbolcu, 7 maçta ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmadı. Okan Buruk'un gözüne giremeyen futbolcu, 2 maçta ise kadroda bulunmasına süre alamadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Yusuf Demir'in dünya devinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bunun performansına yansıdığı iddia edildi. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir, yabancı statüsünde değerlendiriliyor.