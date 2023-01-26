"Türk Messi" yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor - Son Dakika
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"Türk Messi" yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor

26.01.2023 10:13

Galatasaray, 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den istediği verimi alamadı. Hocası Okan Buruk'un gözüne giremeyen "Türk Messi" lakaplı oyuncu, bu sezon lig ve kupada sarı-kırmızılı formayla sadece 6 maçta forma giydi. Sakatlığı öne sürülerek 7 maçta oynatılmayan Demir, 3 maçta ise Okan Buruk engeline takıldı.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda henüz beklenen çıkışı yapamadı.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

"Türk Messi" yakıştırmaları yapılan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 6 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda toplam 129 dakika süre bulabildi. Gol ya da asist katkısı bulunmayan futbolcu, 7 maçta ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmadı. Okan Buruk'un gözüne giremeyen futbolcu, 2 maçta ise kadroda bulunmasına süre alamadı.

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PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Yusuf Demir'in dünya devinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bunun performansına yansıdığı iddia edildi. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir, yabancı statüsünde değerlendiriliyor.

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Son Dakika Spor 'Türk Messi' yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türk Messi" yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor - Son Dakika
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