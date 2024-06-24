Türk Milli Haltercileri Yunanistan'da büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Türk Milli Haltercileri Yunanistan'da büyük başarı elde etti

Türk Milli Haltercileri Yunanistan\'da büyük başarı elde etti

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, toplamda 61 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. U15 kadın milli takımı ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuların başarısından gurur duyduklarını belirtti ve gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarını umut etti.

24.06.2024 11:14
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Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 14 altın, 23 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazandı. Şampiyonada 15 yaş altı kadın milli halterciler de takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Milli Takımı sporcuları, Yunanistan'ın Selanik şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyona'sında önemli bir başarıya imza attı. 9 gün süren organizasyona U15 kategorisinde 10 erkek, 10 kadın, yıldızlarda yine 10 erkek, 10 kadın sporcuyla katılan Türkiye, 14 altın, 23 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanma başarısı gösterdi. Müsabakalar sonrasında U15 kadınlarda milli takım, Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, yıldız kadın ve erkek takımları ise Avrupa ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Selanik'te yapılan Avrupa şampiyonasında önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Türk halterinin geleceği olan sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ilerleyen yıllarda bu başarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Milli Haltercileri Yunanistan'da büyük başarı elde etti - Son Dakika

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