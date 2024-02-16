Türk Milli Sporcuları Dubai\'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix\'sinde Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, milli sporcuların Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde başarılı sonuçlara imza attığını söyledi.
Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Çintimar, Türkiye'nin 4 sporcuyla mücadele edip 1 altın 4 bronz madalya kazandığı Dubai'deki organizasyona ilişkin, "Para atletizm yarışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uhdemize verildikten sonra yapmış olduğumuz kamp ve çalışmalar neticesinde çocuklarımız ilk defa Dubai'de yarıştı ve yarışmada da güzel dereceler elde etti." değerlendirmesinde bulundu.
Branşlara bakıldığında milli takımdaki bedensel engelli sporcu sayısı az olduğu için eksiklik yaşadıklarını vurgulayan Çintimar, "İnşallah önümüzdeki dönem sadece olimpik sporcuları değil, altyapıdan ve bedensel engeli olan bütün kardeşlerimizi atletizme kazandırarak atletizm müsabakalarında yarıştırmak ve oradan da milli takımdaki bütün kategorileri tamamlayabilmek adına bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının sporculara ve federasyonlara verdiği desteğin önemine dikkati geçen Fatih Çintimar, şunları kaydetti:
"Hiç kimsenin bedensel engelli olmasını arzu etmeyiz ama olan arkadaşlarımızın da, özellikle deprem bölgesinde bedensel engelli olan arkadaşlarımızın diğer branşlar da olmak üzere başta atletizme başlayarak belli bir ölçüde ülkemizi temsil edebilmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu arkadaşlarımıza ve bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz."
Dubai'de 12-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde F57 sınıfı cirit atmada Muhammed Khalvandi altın, F34 sınıfı cirit atmada Muhsin Kaedi Avrupa rekoru kırarak bronz madalya, Hamide Doğangün de T53 sınıfında 100, 400, ve 800 metre koşularında 3 bronz madalya kazandı. Türkiye'yi organizasyonda F40 sınıfında da Rabia Cirit temsil etmişti.
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