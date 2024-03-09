Türk Milli Sporcuları Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular bir gümüş madalya ile tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcular karşılaşmalarını tamamladı.
Organizasyonda epe B kategorisinde mücadelesini gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, flöre B kategorisinde ise 10'uncu oldu. Milli sporculardan Hakan Akkaya, epe A kategorisini 5'inci, flöre A kategorisini 9'uncu, Şenay Güner ise flöre A kategorisini 13'üncü, kılıç A kategorisini 14'üncü sırada tamamladı.
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Samsun Alaçam Bocce Takımı, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda Selma Kalanç birinci olurken, Fatmanur Alçin ise üçüncü oldu. Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların başarısından gurur duyduklarını ve Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını istediklerini belirtti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, evinde konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ankara ekibi, ikinci yarıda da 2 gol daha atarak maçı 3-0 kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Kapaklıspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 80-72 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki mücadele, ilk yarıda golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan pozisyonlarda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.
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