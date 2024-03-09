Türk Milli Sporcuları Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular bir gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcular karşılaşmalarını tamamladı.

Organizasyonda epe B kategorisinde mücadelesini gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, flöre B kategorisinde ise 10'uncu oldu. Milli sporculardan Hakan Akkaya, epe A kategorisini 5'inci, flöre A kategorisini 9'uncu, Şenay Güner ise flöre A kategorisini 13'üncü, kılıç A kategorisini 14'üncü sırada tamamladı.