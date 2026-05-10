Türk Okçular 2026 Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Okçular 2026 Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti

10.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Şanghay kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2 ayağında müsabakalar tamamlandı.

Organizasyonun son gününde bireysel yarışmalarda Mete Gazoz gümüş, Ulaş Berkim Tümer ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yay kategorisinde sırasıyla Hint Yashdeep Sanjay Bhoge'yi 6-0, Bangladeşli Abdur Rahman Alif'i 7-1 ve Brezilyalı Marcus D'almeida'yı 6-2 yenen Mete, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Kim Woo-jin'i beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup eden milli okçu, yarı finalde Japon Junya Nakanishi engelini 7-3 ile geçti. Finalde Çinli Li Mengqi'ye 6-4 yenilen Mete, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden Ulaş Berkim Tümer, Çekya'dan Richard Krejci'yi 6-2, milli sporcu Harun Kırmızıtaş'ı 6-4 ve Güney Koreli Seo Mingi'yi 6-5 yenerek yarı finale çıktı.

Milli okçu, üçüncülük maçında Nakanishi'yi 6-5 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Turnuvanın son gününde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da gümüş madalya aldı. Finalde Güney Kore'ye yenilen milli takım, ikinci oldu.

Türkiye genel klasmanda zirvede

Milliler, 5-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye, madalya sıralamasında Çin'in (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) önünde zirvede yer aldı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, haziran ayında Antalya ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Okçular 2026 Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:40:47. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Okçular 2026 Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.