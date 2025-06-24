Türk Ragbi Takımları Moldova'da Mücadele Edecek

Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları, Moldova'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin 2. ayağında mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre serinin 2. ve final ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Kişinev'de düzenlenecek.

Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'ın Makarska kentinde yapılan ilk etapta tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştu.

Kişinev'deki ikinci etaba lider olarak katılacak milli takım, genel klasman şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Seride birinci olan takım, Championship Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.