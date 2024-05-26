Türk Sporcular Bratislava Durgunsu Kano Yarışları\'nda 3 Altın, 8 Madalya Kazandı

Spor

Türk sporcular, 37. Uluslararası Bratislava Durgunsu Kano Yarışları'nda 3'ü altın, 8 madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı kanocular, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Rahmi Kaan Karahan, K1 200 metre ve K1 1000 metre, Bedirhan Çıktay da 23 yaş altı C1 5000 metrede podyumun zirvesine çıktı.