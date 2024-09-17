Türk Sporcular Drone Kupası'nda Başarı

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İnsansız hava aracı Türk sporcuları Nazım Tüzün ve Batu Erilkun, Makedonya'da yapılan Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Dünya Kupası'nda kürsüye çıkma sevinci yaşadı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Makedonya'da düzenlenen FAI Drone Dünya Kupası'nda Türkiye adına insansız hava aracı sporcuları Nazım Tüzün ve Batu Erilkun yarıştı.

Organizasyonda Nazım Tüzün genel klasmanda birincilik, Batu Erilkun ise gençler kategorisinde ikinciliği elde etti. ???????Batu, genel klasmanda ise beşinci oldu.

Yarışmanın Türkiye ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul Fatih Belediyesi'nin desteğiyle Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek.