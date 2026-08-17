Türk Sporcular Evoq Turnuvası'nda 7 Kategoride Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Türk Sporcular Evoq Turnuvası'nda 7 Kategoride Şampiyon Oldu

Türk Sporcular Evoq Turnuvası\'nda 7 Kategoride Şampiyon Oldu
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Evoq Uluslararası Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda Türk sporcular 8 kategoriden 7'sini kazandı.

YALOVA (AA) – Türkiye, Azerbaycan, Estonya ve Romanya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Evoq Uluslararası Masa Tenisi Açık Turnuvası sona erdi. Sekiz farklı kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda Türk sporcular, 7 kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Yalova Masa Tenisi Salonu'nda düzenlenen organizasyona dört ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılırken ev sahibi Yalova'dan da yaklaşık 15 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından 8 kategorinin 7'sinde Türk sporcular şampiyonluk kürsüsünde yer aldı.

Birbirinden zorlu maçların ardından 11 yaş altında tek erkeklerde Furkan Alp Tuna, kadınlarda Esma Taşdan, 13 yaş altında tek erkeklerde Berk Turan, kadınlarda Duru Yavaşcaoğlu, 15 yaş altı tek erkeklerde Kaan Beyzat Tuna, kadınlarda Duru Beril Tok ve 17 yaş altı tek kadınlarda yine Duru Beril Tok birinci oldu.

17 yaş altın tek erkeklerde ise Estonya'dan Martin Kraiko, farklı bir ülkeden şampiyonluk elde eden tek sporcu oldu.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

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