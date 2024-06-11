Türk Sporcuları Sırbistan'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Sporcuları Sırbistan'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Temsil Edecek

Türk Sporcuları Sırbistan\'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası\'nda Temsil Edecek

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi yüzme ve atlamada birçok sporcu temsil edecek. Ayrıca, Belgrad'da devam eden Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda da Türk sporcular madalya mücadelesi verecek.

11.06.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenecek Su Sporları Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Haziran tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Hüseyin Emre Sakçı, Muhammed Yusuf Özden, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Ela Naz Özdemir, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Polat Uzer Turnalı, Berke Saka, Nusrat Allahverdi, Deniz Ertan, Merve Tuncel, Gizem Güvenç, atlamada ise Sude Köprülü temsil edecek.

Öte yandan yine Belgrad'da başlayan Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Ece Üngör, Selin Telci, Duru Kanberoğlu, Rüya Demirkaya, Esmanur Yirmibeş, Ayda Salepçioğlu, Bade Yıldız, Deniz Kaya, Tuana Uslu, Darya Mutlu, Naz Hazal Çinkaya ve Nil Talu madalya mücadelesi verecek.

Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası ise 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Sporcuları Sırbistan'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Sporcuları Sırbistan'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement