Türk Takımları Avrupa'da Voleybol Mücadelesi Veriyor

Spor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Yarın:

22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit

27 Kasım Çarşamba:

22.00 Neptunes Nantes (Fransa)- Fenerbahçe Medicana

28 Kasım Perşembe:

19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)

Kadınlar CEV Kupası

27 Kasım Çarşamba:

19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)

20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları

Kadınlar CEV Challenge Kupası

27 Kasım Çarşamba:

21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)- Galatasaray Daikin