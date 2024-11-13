Türk Takımları Avrupa Voleybolunda Başarı Gösterdi - Son Dakika
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Spor

Türk Takımları Avrupa Voleybolunda Başarı Gösterdi

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Kupası'nda OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

13.11.2024 23:59
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Voleybol Avrupa kupalarında bugün CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Kadınlar Kupası olmak üzere 5 Türk takımı sahaya çıktı. CEV Kadınlar Kupası'ndaki temsilcilerimizden Türk Hava Yolları, son 16 turu ikinci maçında sahasında Karadağ'ın OK Herceg Novi takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique: 2-3

Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana: 0-3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana: 1-3

CEV Kadınlar Kupası

Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi: 3-0

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Voleybol, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Avrupa Voleybolunda Başarı Gösterdi - Son Dakika

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