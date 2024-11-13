Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique: 2-3
Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana: 0-3
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana: 1-3
CEV Kadınlar Kupası
Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi: 3-0
Son Dakika › Spor › Türk Takımları Avrupa Voleybolunda Başarı Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?