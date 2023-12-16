Türk Takımları FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda Finale Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının finale yükselmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenleniyor.

Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.

Bu yıl 16. kez düzenlenen şampiyonada ilk kez iki Türk takımının finalde karşı karşıya gelecek.

Tarihi başarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Üstündağ, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı tebrik ederek, "Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Tarihimizde ilk kez iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynayacak. Yarın bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığını hatırlatarak, "Geçen sezon Avrupa'da da bu tarihi gün yaşandı. İtalya'nın Torino kentinde oynanan Süper Final'de iki Türk takımı final oynadı, kupa yine ülkemize geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.