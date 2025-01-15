Türk takımlarına "Defolup gidin" diyen Lyon başkanının özrü kabahatinden büyük

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Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, son 6 sezon zarar açıkladı ve 508 milyon euro borç ile 2. Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor. Fransız ekibinin sahibi John Textor, geçtiğimiz günlerde yaptığı ve Türk takımları için sert ifadeler kullandığı açıklamalarıyla ilgili olarak Galatasaray camiasını hedef almadığını belirtti.

GALATASARAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk'ün haberine göre; Georges Mikautadze transferi konusunda Galatasaray ile pazarlık halinde olan Textor, sarı-kırmızılı kulüpten özür diledi. Lyon başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden İbrahim Hatipoğlu'nu bizzat aradı. Textor söz konusu açıklamaların hiçbir şekilde sarı-kırmızı kulübü hedef almadığını ifade etti.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİR TAKIMI KASTETMİŞ

Türkiye'den bir başka kulüpten bahsettiğini söyleyen Textor yanlış anlaşılmadan dolayı özürlerini de iletti. Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshi için de Galatasaray ile masada olan Textor olası bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak adına birebir iletişim kurdu. Textor'un Beşiktaş'ı kastettiği tahmin ediliyor.

NE DEMİŞTİ?

John Textor, geçtiğimiz günlerde, "Her yerde, tüm futbolcuların satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerle benimle iletişime geçen kulüpler var çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Takımımın tamamı satılık değil" demişti.