Türk Taraftarlar, EURO 2024 Çeyrek Finalinde Hollanda'ya Karşı Galibiyet İnançlı

Spor

Türk taraftarlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın galip geleceğine inanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'na akın eden on binlerce Türk futbolsever, bu akşam oynanacak Hollanda- Türkiye karşılaşması öncesi marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük coşku yaşadı.

Berlin sokaklarında renkli görüntülere sahne olan Türk futbolseverler, karşılaşmaya yönelik skor tahminlerinde ay-yıldızlıların 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi bir skorla galip geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Taraftarlar, milli takımda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuların, sergileyecekleri performansla Hollanda karşısında ön plana çıkabileceğini de ifade etti.