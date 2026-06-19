Türk Taraftarlar San Francisco'ya Akın Ediyor - Son Dakika
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Türk Taraftarlar San Francisco'ya Akın Ediyor

19.06.2026 01:36
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A Milli Takım, Paraguay ile karşılaşmak için San Francisco'da coşkulu Türk taraftarlarla buluştu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için San Francisco'ya Türk taraftarlar akın ederken, uçakta da büyük coşku yaşandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele öncesi San Francisco kentine akın akın Türk taraftarlar gelmeye başladı. Ay-yıldızlı taraftarlar, uçakta marşlar söyleyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Taraftarlar San Francisco'ya Akın Ediyor - Son Dakika

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