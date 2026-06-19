Türk Taraftarlar San Francisco'ya Akın Ediyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için San Francisco'ya Türk taraftarlar akın ederken, uçakta da büyük coşku yaşandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele öncesi San Francisco kentine akın akın Türk taraftarlar gelmeye başladı. Ay-yıldızlı taraftarlar, uçakta marşlar söyleyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. - SAN FRANCISCO