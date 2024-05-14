Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.00'da başlayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak. Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Geçen sezonu lider tamamlayarak play-off'a kalan Türk Telekom, bu sezon ilk 8'e son haftalardaki performansıyla girebildi. Ligi 8. sırada bitirerek normal sezonun lideri Anadolu Efes'le eşleşen başkent ekibi, zorlu rakibini eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine yarı final oynamak istiyor. Türk Telekom, normal sezonda 14 galibiyet alırken, Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 yendi, sahasında ise rakibine 71-69 kaybetti.

14.05.2024 09:45
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.00'da başlayacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Geçen sezonu lider tamamlayarak play-off'a kalan Türk Telekom, bu sezon ilk 8'e son haftalardaki performansıyla girebildi. Ligi 8. sırada bitirerek normal sezonun lideri Anadolu Efes'le eşleşen başkent ekibi, zorlu rakibini eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine yarı final oynamak istiyor.

Türk Telekom, normal sezonda 14 galibiyet alırken, Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 yendi, sahasında ise rakibine 71-69 kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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