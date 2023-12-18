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Türk Telekom, Aris Midea'yı konuk edecek

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı ağırlayacak. Türk Telekom, üst tura yükselmek için galibiyet hedefliyor.

Türk Telekom, Aris Midea\'yı konuk edecek
18.12.2023 - 09:53,  Güncelleme: 09:54
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Basketbol BKT Avrupa Kupası 12. hafta B Grubu maçında Türk Telekom, yarın sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Grupta üst üste 7 maç kaybettikten sonra son 2 karşılaşmasını kazanan Türk Telekom, üst tura yükselmek iddiasını sürdürmek için Yunan rakibi karşısında da galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi 10 takımlı grupta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Türk Telekom'un play-off potasındaki 6. sırada olan takımla arasında ise sadece 1 galibiyet fark bulunuyor.

Statü gereği gruplardaki ilk 2 takım adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.

Yunan ekibi Aris Midea ise grupta 4 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Türk Telekom ilk maçta rakibine deplasmanda 68-66 kaybetmişti. Lacivert-beyazlılar, Aris Midea'yı üç ve üzeri sayı farkıyla mağlup etmesi durumunda ikili averajda da rakibinin önüne geçmiş olacak.

Kaynak: AA
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