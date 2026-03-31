Türk Telekom, Cosea JL Bourg'u Yendi
Türk Telekom, Cosea JL Bourg'u Yendi

31.03.2026 23:44
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Cosea JL Bourg'u 99-71 mağlup etti.

Salon: Ekinox

Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz

1. Periyot: 13-32

Devre: 26-54

3. Periyot: 53-77

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg takımını 99-71 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Son Dakika Spor Türk Telekom, Cosea JL Bourg'u Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Telekom, Cosea JL Bourg'u Yendi - Son Dakika
