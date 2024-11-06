Türk Telekom'dan Farklı Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Telekom'dan Farklı Zafer

Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı 99-80 yenerek 7. haftada 4. galibiyetini aldı.

06.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ankara

Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Türk Telekom: Melih Tunca 4, Angola 21, Brown 39, Bess 10, Makoundou 18, Berkan Durmaz, İsmet Akpınar, Mahir Ağva 2, Hanlan 5

U-BT Cluj-Napoca: Simpson 22, Guzman 11, Salin 7, Mejeris 7, Hankins 20, Hervey 2, Seeley 3, Stephens 2, Mokoka 6

1. Periyot: 22-30

Devre: 52-47

3. Periyot: 80-64

5 faulle çıkan: 36.29 Harvey (U-BT Cluj-Napoca)

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 99-80 yendi.

İki takım da maça iyi başlarken, mücadelenin 5. dakikası Türk Telekom'un 15-12 üstünlüğüyle geçildi. İki ekip de hücumda etkili olmaya devam ederken Türk Telekom, Brown ile Bess, konuk ekip ise Hankins ve Simpson ile sayılar bulmayı sürdürdü. 52 sayının atıldığı ilk periyodu U-BT Cluj-Napoca 30-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanda katı savunma uyguladığı rakibine ilk 3 dakikada sadece 4 sayı imkanı tanıyan Türk Telekom, bu sürede rakip potaya 10 sayı attı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, geçiş hücumlarıyla periyodun bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı bir sayıya (40-41) indirdi. Yay gerisinden bulduğu sayılarla farkı eriterek öne geçen Türk Telekom, soyunma odasına 52-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda yay gerisinden Brown ve Angola ile bulduğu sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, pota altında katı savunma uygulamaya devam etti. Üçüncü periyodun ilk 5 dakikası rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıyan Türk Telekom, Brown ve Makoundou'nun sayılarıyla farkı 16'e (67-53) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, üçüncü periyodu 80-64 önde bitirdi.

Final periyoduna daha iyi başlayan U-BT Cluj-Napoca, 33. dakikada 4 sayı bularak farkı 12'ye (80-68) indirdi. Bu dakikadan sonra Makoundo ile pota altında, Brown ve Angola ile yay gerisinden sayılar bulan Türk Telekom, ilk çeyrek hariç iyi oynadığı karşılaşmayı 19 sayı farkla 99-80 kazandı. Türk Telekomlu Anthony Brown, 39 sayı bulduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Türk Telekom, bu sonuçla 7'nci haftada 4'üncü galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anthony Brown, Türk Telekom, Basketbol, Romanya, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom'dan Farklı Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 23:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom'dan Farklı Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.