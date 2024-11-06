Türk Telekom'dan Farklı Zafer

Spor

Salon: Ankara

Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Türk Telekom: Melih Tunca 4, Angola 21, Brown 39, Bess 10, Makoundou 18, Berkan Durmaz, İsmet Akpınar, Mahir Ağva 2, Hanlan 5

U-BT Cluj-Napoca: Simpson 22, Guzman 11, Salin 7, Mejeris 7, Hankins 20, Hervey 2, Seeley 3, Stephens 2, Mokoka 6

1. Periyot: 22-30

Devre: 52-47

3. Periyot: 80-64

5 faulle çıkan: 36.29 Harvey (U-BT Cluj-Napoca)

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 99-80 yendi.

İki takım da maça iyi başlarken, mücadelenin 5. dakikası Türk Telekom'un 15-12 üstünlüğüyle geçildi. İki ekip de hücumda etkili olmaya devam ederken Türk Telekom, Brown ile Bess, konuk ekip ise Hankins ve Simpson ile sayılar bulmayı sürdürdü. 52 sayının atıldığı ilk periyodu U-BT Cluj-Napoca 30-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanda katı savunma uyguladığı rakibine ilk 3 dakikada sadece 4 sayı imkanı tanıyan Türk Telekom, bu sürede rakip potaya 10 sayı attı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, geçiş hücumlarıyla periyodun bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı bir sayıya (40-41) indirdi. Yay gerisinden bulduğu sayılarla farkı eriterek öne geçen Türk Telekom, soyunma odasına 52-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda yay gerisinden Brown ve Angola ile bulduğu sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, pota altında katı savunma uygulamaya devam etti. Üçüncü periyodun ilk 5 dakikası rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıyan Türk Telekom, Brown ve Makoundou'nun sayılarıyla farkı 16'e (67-53) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, üçüncü periyodu 80-64 önde bitirdi.

Final periyoduna daha iyi başlayan U-BT Cluj-Napoca, 33. dakikada 4 sayı bularak farkı 12'ye (80-68) indirdi. Bu dakikadan sonra Makoundo ile pota altında, Brown ve Angola ile yay gerisinden sayılar bulan Türk Telekom, ilk çeyrek hariç iyi oynadığı karşılaşmayı 19 sayı farkla 99-80 kazandı. Türk Telekomlu Anthony Brown, 39 sayı bulduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Türk Telekom, bu sonuçla 7'nci haftada 4'üncü galibiyetini elde etti.