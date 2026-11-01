Türk Telekom, Esenler Erokspor'u deplasmanda 89-71 yenerek 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Telekom, Esenler Erokspor'u deplasmanda 89-71 yenerek 5. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 89-71 yendi. Başkent temsilcisi ligdeki 5. galibiyetini alırken Trifunovic 32 sayı ve 5 ribauntla öne çıktı; Erokspor'da Moore 19, Davis 17 sayıyla yenilgiyi önleyemedi.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Özge Şentürk Bayraktar

Esenler Erokspor: Davis 17, Yebo 6, Sow 7, Moore 19, Melih Tunca, McCollum 2, Usher 12, Webb 3, Egehan Arna 3, Yunus Emre Sonsırma, Metehan Akyel 2, Muhsin Yaşar

Türk Telekom: Schneider 5, Harding 17, Emircan Koşut, Trifunovic 32, Doğuş Özdemiroğlu 6, Ata Kahraman 4, Lamb, Bako 10, Bankston 8, McKissic 7

1. Periyot: 11-25

Devre: 36-42

3. Periyot: 55-62

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 89-71 yendi.

Başkent temsilcisi, ligdeki 5. galibiyetini alırken Esenler Erokspor ikinci kez mağlup oldu.

Türk Telekom'da 32 sayı, 5 ribauntla oynayan Trifunovic, galibiyette başrolü aldı. Konuk takımda Harding ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi. İstanbul temsilcisinde ise Moore'un 19, Davis'in ise 17 sayısı yenilginin önüne geçemedi.

Kaynak: AA
Türk TelekomSigortaEsenlerTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
15:03
Karadağ’a vizesiz seyahat resmen sona erdi
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
14:07
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 15:27:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Esenler Erokspor'u deplasmanda 89-71 yenerek 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android