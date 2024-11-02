Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Gökçebel
Türk Telekom: Melih Tunca 16, Brown 18, Bess 9, Berkan Durmaz 5, Makoundou 21, Hanlan 2, Angola 5, Mahir Ağva 16, İsmet Akpınar 13, Arda Özdoğan, Kaan Berk Tarla
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 5, Moore 17, Gach 16, Tinkle 10, Tarık Sezgün 2, Yiğit Onan 11, Ege Demir 7, Ege Akçay, Tolga Kay, Doğan Bozveli
1. Periyot: 26-22
Devre: 48-39
3. Periyot: 72-50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 yendi.
Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından peş peşe sayılar bulan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.
Türk Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın da devreye girmesiyle farkı arttırdı ve soyunma odasına 48-39 önde gitti.
Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı ve 3 sayılık atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka karşısında son 10 dakikaya 22 sayı farkla önde giren Türk Telekom, maçı da 105-68 kazandı.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom Farklı Kazandı - Son Dakika
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