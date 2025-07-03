Türk Telekom, Jaleen Smith ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD kökenli Hırvatistan vatandaşı Jaleen Smith ile sözleşme imzaladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan Jaleen Smith'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Jaleen Smith." denildi.
Öte yandan Javon Bess ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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