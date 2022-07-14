Kariyerinde Chicago Bulls , Orlando Magic ve Washington Wizards gibi NBA takımlarında forma giyen Grant, geçen sezon Milano temsilcisiyle İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türk Telekom, Jerian Grant'ı transfer etti - Son Dakika

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