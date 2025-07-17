Türk Telekom Jordan Usher'ı Kadrosuna Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu JL Bourg'ta tamamlayan Jordan Usher'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Jordan Usher." ifadelerine yer verildi.
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