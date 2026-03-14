Türk Telekom, Karşıyaka'yı Mağlup Etti

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Karşıyaka: Young 19, Samet Geyik 6, Gordic 2, Bishop 8, Moody 15, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 14, Alston, Mert Celep,
Türk Telekom: Devoe 10, Berkan Durmaz 11, Trifunovic 17, Doğuş Özdemiroğlu 6, Bankston 4, Allman 3, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Alexander 12, Usher 12, Smith 7,
1.? ?Periyot: 13-32
Devre: 30-42
3.? ?Periyot: 49-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Karşıyaka'yı 85-75 mağlup etti.
