Türk Telekom, ligde deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 88-84 yenildi - Son Dakika
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Türk Telekom, ligde deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 88-84 yenildi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 88-84 yenildi. Petkimspor bu galibiyetle son 5 maçta 4. kez kazanırken iç sahadaki 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 8 hafta sonunda 5 galibiyete çıktı; Türk Telekom 6 galibiyette kaldı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı

TÜRK TELEKOM: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 44-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda deplasmanda aldığı galibiyetlerle Play-Off hattına yerleşen Aliağa Petkimspor, evinde İzmir'e lider gelen Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 23-16, devreyi 44-39, üçüncü periyodu 65-61 önde tamamladı.

Ev sahibinde Thomas 21, Yiğit Onan 20 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Ligde 3'ü deplasmanda son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken iç sahadaki 2 maçlık yenilgi serisine son veren Aliağa Petkimspor, 8 hafta sonunda 5 galibiyete ulaştı. Türk Telekom ise 6 galibiyette kaldı.

Kaynak: DHA
Türk TelekomSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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