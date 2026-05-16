Türk Telekom Takımı Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Telekom Takımı Çocuklarla Buluştu

Türk Telekom Takımı Çocuklarla Buluştu
16.05.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom basketbolcuları, AA Çocuk ve Gençlik Şenliği'nde çocuklarla spor aktiviteleri yaptı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, Anadolu Ajansı (AA) Çocuk ve Gençlik Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi.

Ankara'daki AA Genel Müdürlüğü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, mavi-beyazlı ekipten kaptan Doğuş Özdemiroğlu, Berkan Durmaz, Mete Tekçevik ve Melih Doğan katıldı.

Etkinlikte AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da Türk Telekomlu basketbolcularla ve çocuklarla basketbol oynadı.

Şenliğe ailesiyle birlikte katılan takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, hem 23 Nisan sonrası hem de 19 Mayıs öncesinde çocuklarla spor aktivitelerinde yer aldıklarını belirterek, "Sadece spor değil, çocuklar için birçok aktivite var. Havaların da güzelleşmesiyle onlarla bir araya gelmek bizim için çok güzel. Çocukların spora bakış açısı ve sporla birlikte büyümesi açısından böyle etkinliklerde bulunmak hepimiz için özel. Bu etkinliklerin keyfini çıkarıp onlarla bir arada olmak bize de mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Özdemiroğlu, "Çok ciddi bir spor ülkesi olma potansiyelimiz var. Hem kalabalık nüfusumuz hem de spor imkanlarımız var. Son dönemde basketbolda alınan milli başarıları bir sonraki jenerasyona aktarmak hepimizin elinde. Türk sporculara ve Türk gençlerine daha çok şans verilmesi onları her zaman yukarı itecektir. Kardeşlerimize tavsiyem, hep çalışmaya devam etsinler. Çalışmadan bir şey başarmak çok zor. Ne kadar çalışırlarsa başarılı olma ihtimalleri o kadar artar." diye konuştu.

Hava şartlarının şenliğe renk kattığını aktaran Berkan Durmaz ise günün anlam ve önemine vurgu yaparak, "Genç kardeşlerimizle yarışmalar yapıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Böyle bir organizasyonu sağladıkları ve bayramı keyifli şekilde kutladığımız için çok mutluyuz. Her spor disiplin, kararlılık ve pes etmeden sonuna kadar devam etmeyi gerektirir. Ben de 7 yaşında basketbola başladım. Spor, küçük yaşta öğrenilebilecek en güzel değerlerden biri. Tüm çocukların ve gençlerin yolu açık olsun, asla pes etmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikte basketbolun yanı sıra satranç, curling, bocce ve geleneksel oyunlara yönelik alanlar oluşturulurken çocuklar, gün boyunca çeşitli branşlarda düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Takımı Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:19:34. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom Takımı Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.