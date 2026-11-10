Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 89-81 yendi, 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 89-81 yendi, 3. galibiyetini aldı

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla organizasyondaki 3. galibiyetini alırken rakibi 5. kez yenilgi yaşadı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi.

BT Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta da avantajını sürdürdü ve devre arasına 52-33 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatarak skoru 73-63 yapsa da başkent ekibi, mücadeleyi 89-81 kazandı.

Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, organizasyondaki 3. galibiyetini elde etti. Romanya takımı ise 5. kez mağlup oldu.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında 17 Kasım Salı günü sahasında İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Türk TelekomRomanyaSporSon Dakika

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