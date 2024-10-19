Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Burak Yılmaz
Türk Telekom: Heidegger 1, Brown 13, Arda Özdoğan, Hanlan 5, Makoundou 9, Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 6, İsmet Akpınar 13, Alexander 9, Rodas 9, Mahir Ağva 10, Bess 7
Yalovaspor Basketbol: McConico 5, Kadir Bayram 9, Clark JR, Peterka 11, Akif Egemen Güven 8, Boran Güler 6, Krampelj 7, Çağatay Özkan 2, Sherfield 16
1. periyot: 15-13
Devre: 47-28
3. periyot: 63-49
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Yalovaspor Basketbol'u 82-64 yendi.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom, Yalovaspor'u 82-64 Yendi - Son Dakika
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