SALON: Ranko Zeravıca Sports Hall
HAKEMLER: Rain Peerandi, Michele Rossi, Franko Gracin
JERUSALEM: Smith 8, Harper 29, Wiley 16, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Mobley 7, Skapintsev, Zoosman 10, James 3
TÜRK TELEKOM: Devoe, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25, Trifunovic 17, Simonovic 3, Doğuş Özdemiroglu 4, Bankston
1'İNCİ PERİYOT: 25-19
DEVRE: 50-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63
BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde temsilcilerimizden Türk Telekom, İsrail takımı Hapoel Jerusalem ile Sırbistan'da oynadığı maçtan 91-90 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Böylece Türk Telekom; Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş GAİN'in ardından yarı finale çıkan 3'üncü Türk takımı oldu.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?