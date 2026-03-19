Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi

Eurocup çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Sırbistan'da karşılaştığı İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş'ın ardından yarı finale adını yazdıran 3. Türk takımı oldu.
Salon: Ranko Zeravica Sports Hall
Hakemler: Rain Peerandi, Michele Rossi, Franko Gracin
Jerusalem: Smith 8, Harper 29, Wiley 16, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Mobley 7, Zoosman 10, James 3, Skapintsev
Başantrenör: Yonatan Alon
Türk Telekom: Devoe, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25, Trifunovic 17, Simonovic 3, Doğuş Özdemiroglu 4, Bankston
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 25-19
Devre: 50-46
3. Periyot: 67-63 - İSTANBUL
