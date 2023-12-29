Türk voleybolcu Ecem Şahin, Mısır'ın Alexandria Sporting Club takımına transfer oldu.

Transferiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan 31 yaşındaki voleybolcu, "Yurt dışında oynayacağım için mutluyum. Mısır'ın köklü bir kulübünde oynamak da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Daha önce Slovakya'da oynamıştım. Slovakya'da görev alan ilk Türk oyuncu olmuştum. Şimdi Mısır'da da ilk Türk oyuncu olacağım. Sezon sonuna kadar Alexandria Sporting Club forması giyeceğim. Sonrasında da yurt dışında kariyerimi sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 1,87 metre boyundaki orta oyuncu, 2021-2022 sezonunda Slovakya'nın köklü kulüplerinden VKP Bratislava takımında oynamıştı. Ecem Şahin, bu sezon başında ise Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop takımıyla sözleşme imzalamıştı.