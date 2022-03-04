Türk voleybolu 13 yıldır "okullu" - Son Dakika

MUSA SAMUR - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında imzalanan protokol ile 2009'da eğitime başlayan TVF Spor Lisesi, "ilk tematik spor okulu" özelliğini taşıyor.

TVF Spor Lisesi'ne MEB genelgelerine uygun yetenek sınavı yapılarak her yıl 90 öğrenci alınıyor. Toplam 12 sınıf bulunan okulda ayrıca 200 öğrenci kapasiteli pansiyonla öğrencilere barınma hizmeti de sunuluyor.

Bünyesinde resim ve müzik atölyeleri, kütüphane, toplantı salonu, 17 derslik, 12 şube, TVF ile ortak kullanılan 3 spor salonu, 1 kondisyon salonu, fizyoterapi odası, sağlık odası ve performans laboratuvarını barındıran okulda spor psikoloğu, diyetisyen hizmeti de veriliyor.

Okulda ayrıca TVF diyetisyenlerince sporcu beslenmesine uygun hazırlanan açık büfe kahvaltıyla en az 4 çeşitten oluşan öğlen ve akşam yemeği imkanı da sunuluyor. Öğrencilere iyi bir voleybol eğitimi verebilmek amacıyla TVF ile iş birliği içinde çalışan lisede dersler, branşı voleybol olan beden eğitimi öğretmenleri ve TVF antrenörleri tarafından veriliyor.

Öğrencilere voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılıyor

TVF Spor Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TVF arasındaki protokolle öğrencilere voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılıyor.

4 yılda, 1. Kademe Voleybol Antrenörlüğü, İstatistik Antrenörlüğü, Voleybol Kondisyonerliği ve Voleybol Hakemliği sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler, TVF Spor Lisesi kulüp takımlarında küçük, yıldız ve gençler kategorisinde maçlara katılarak eksiklerini tamamlıyor.

TVF merkez kampüsünde yer alan okulda öğrenciler Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan milli takım, Efeler ve Sultanlar Ligi müsabakalarını da ücretsiz izliyor.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Öğrencilerimiz, sporun çeşitli paydaşlarının bir neferleri olabilir"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk tematik okulunda iyi voleybolcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslında eğitimlerin ortaokuldan başlamasını hayal ettiklerini belirten Üstündağ, "Çok güzel imkanlar sağladığımızda karşılığını, iyi bir sporcu ve voleybolcu kazandırarak alıyoruz. Öğrencilerimiz, sporun çeşitli paydaşlarının neferleri olabilir. Bu durumdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Herkesin örnek alması gerekiyor. Sayısını çeşitli illerde artırmamız gerekiyor." dedi.

TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna: "Okulumuzun fiziksel donanım açısından hiçbir eksiği yok"

TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna da Türk voleyboluna yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçladıkların ifade etti.

TVF salonları, okul ve pansiyonunun bir arada olmasının TVF Lisesi Projesi'nin en güzel tarafı olduğunu dile getiren Tuna, şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımızın zaman kaybını önlüyor. Bu öğrencilerimiz dinlenmelerini, beslenmelerini, antrenmanlarını ve eğitimlerini bu kampus içerisinde alıyor. TVF ile iç içe olmamızın en önemli avantajlarından birisi milli takım antrenörleri ile beden eğitimi öğretmenlerimiz, birlikte iş birliği içerisinde çalışması. Tüm müsabakaların burada oynanması çocukların ayrıca idol gördüğü oyuncuları canlı izlemesi eğitimlerimizin en önemli parçalarından. Okulumuzun fiziksel donanım açısından hiçbir eksiği yok. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı içerisinde tüm eğitimi aldıkları gibi, sanat dersleri de veriliyor. Yetenekli çocuklarımız hobi amaçlı müzik ve resim atölyelerinde bu yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Çocuklarımızın her birinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz."

Kazım Hidayetoğlu: "En iyi ve yetenekli çocukları buraya almaya çalışıyoruz"

TVF Altyapı Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu da okulda Türkiye genelinden gelen birçok yetenekli öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.

Voleybolu seven, yetenekli çocuklara yardımcı olmayı hedeflediklerine işaret eden Hidayetoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çocuklara meslek kazandırmak da en büyük hedefimiz. Çocukları seçerken illeri taramaya çalışıyoruz. Bulduğumuz çocukları yetenek testine sokuyoruz. En iyi ve yetenekli çocukları buraya almaya çalışıyoruz. Okulumuzdan mezun olan sporcularımız arasında büyük kulüplerde antrenör olarak çalışan öğrencilerimiz var. Milli takımlarda ve en üst liglerde oynayan oyuncularımız var. Bununla gurur duyuyoruz."