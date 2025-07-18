Türk Voleybolu, Hedefine Kilitlenmiş Durumda

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Başarılarımız tesadüfi değildir. Türkiye, tarihinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşamış, olimpiyatta yarı final görmüş ve 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'nı bugünden garantilemiş bir ülke. Türk voleybolu daha ne yapabilir? Birlik olma zamanıdır" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile bir kahve firması arasında, Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligleri için isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Voleybolda; seyirci, ilgi rekoru ve reyting rekorunu kırdıklarını belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk milli takımının Milletler Ligi'nde final etabında oynayacağını ilk haftada garantilemiş bir görüntü verdik. Teknik kadroda değişik oyuncuların tercih edilmesinden dolayı bir süreç yaşadık. ve son ayakta da Hollanda'dan 3 galibiyetle döndük. Neticede çeyrek final oynayan takımız. Şimdi baktığımız zaman, bugün dünya şampiyonluğu yaşamış Sırbistan'ın 8'de 8 mağlubiyetiyle oraya gelip belki de orada bir galibiyet eksik olsa küme düşeceğiz. Biraz Golden Lig'e düşeceği bir ortam yaşadı. Ama biz böyle bir şey hiç yaşamadık. İkinci hafta evimizde seyirci rekoru, ilgi rekoru ve voleybolun reyting rekorunu hep birlikte kırdık ve yaşadık. Dolayısıyla bu takım sporlarında inişli çıkışlı günler olabilir. Bu da mümkündür ama neticede sonuç ve oyuncu kazanımı önemliyse biz gerekli oyuncuları da dünya şampiyonası hazırlığında kazanım olduğunu biliyoruz. Çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacağız. Japonya Milli Takımı başında da Ferhat Hoca var. Türk voleybolunu ve bizim takımı iyi tanıyor. Voleybolda herkes herkesi iyi tanıyor. Çıkacağız Japonya'yla çeyrek final mücadelesi vereceğiz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum ve bu çeyrek finali geçeceğiz. Yarı finalde Brezilya - Almanya galibiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ ŞAMPİYON OLACAKSAK HERKESİ YENECEĞİZ'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın telafisi olmayan bir dönemden geçtiğini, şampiyon olmaları için herkesi yenmeleri gerektiğini ifade eden Üstündağ, "Biz şampiyon olacaksak herkesi yeneceğiz. Yani artık burada telafisi yok. Her defasında şunu söylüyorum, telafisi olmayan bir sürece girdik. Şimdi bunun tartışmasını Japonya maçından sonra yapabiliriz ama biz Japonya maçını geçtiğimizde yarı finaldeyiz. Yarı finali geçtiğimizde finaldeyiz ve kürsüde yer alıyoruz. Dolayısıyla da sabırla bu evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Sahada verilecek mücadeleyi hep birlikte destekleyerek yaşamalıyız. Onun için ben spor camiasının, voleybol camiasının rahat olmasını, Japonya'yı da geçecek güce sahip olduğumuzu söylüyorum. Bizim başarılarımız tesadüfi değildir. Bu ülke tarihinde Avrupa şampiyonluğunu ve dünya şampiyonluğunu yaşamış, olimpiyatta yarı final görmüş, yarı final oynamış bir takımız. 2028'deki Los Angeles Olimpiyatı'nı bugünden garantilemiş bir takım branşından bahsediyoruz. Türk voleybolu daha ne yapsın, Türk voleybolu daha ne yapabilir? Ama dolayısıyla da birlik olma zamanıdır, destek olma zamanıdır. Bugün kız çocuklarının yüzde 80'inin tercih ettiği bir branş noktasına gelmişiz. Reytingden bahsediyoruz, birleştiricilikten bahsediyoruz. Bugün Türk voleybolu, dünden başlayan bir numara sürecini sürdürülebilir bir şekilde devam ettireceğini düşünüyorum. Bize ve takıma inansınlar, güvensinler. Bu takımın başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyorum. Yine bu ülkenin gururu olacaktır, kürsüde yer alacaktır ve alnı ak bir şekilde de bu voleybolu ülkenin yüz akı olarak da yurda dönecektir" şeklinde konuştu.

'FİNAL OYNAYAN TÜRKİYE OLACAK DİYE İNANCIMI BURADAN BELİRTMEK İSTİYORUM'

Açıklanan geniş kadro hakkında düşüncelerini belirten Üstündağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geniş kadro açıklandı. Dünya şampiyonası var. Biliyorsunuz bizim kürsüde yer almadığımız bir dünya şampiyonası var, bir de olimpiyatta madalya almadık. Bu ikisini de bu yıl almak istiyoruz. Dünya şampiyonasında ve 2028'deki olimpiyatta kürsüde yer alacağımıza inanıyoruz. Hayalimizi, hedefimizi ve heyecanımızı hiç kaybetmeden bu çalışma içerisindeyiz. 25 kişilik geniş kadro açıklandı. Artık o 25 kişinin geniş kadro içerisinde tercihini koç yapacaktır. Temennimiz sakatlık yaşamamak. Bu süreçte biraz böyle ufak tefek sakatlıklar yaşadık ama bir daha bunu yaşamadan dünya şampiyonasında kürsüde yer alacak bir güce sahibiz. Grubumuz belli. Grupta hedefimiz birinci olmak. Diğer taraftan da en zor rakibin Amerika ve Sırbistan yoluyla geleceğini ve final yolunun böyle olacağını düşünüyorum. Orada final oynayan Türkiye olacak diye inancımı buradan belirtmek istiyorum."