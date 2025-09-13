Türk Yıldızlar Avrupa'da Parladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Yıldızlar Avrupa'da Parladı

13.09.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, maçlarda dikkat çekici performans sergiledi.

AVRUPA futbolunun önemli maçlarında bu hafta Türk yıldızlar damgasını vurdu. İspanya La Liga'da Real Madrid formasıyla Arda Güler, İtalya Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gösterdikleri performanslarla dikkat çekti.

ARDA'DAN HEM GOL HEM ASİST

La Liga'nın 4'üncü haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıktı. Maça hızlı başlayan Real Madrid'de Arda Güler 2'nci dakikada topu ağlara gönderdi ancak gol, pozisyonun başında Mbappe'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'dan döndü. 12'nci dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Los Galacticos, 32'nci dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyuna hükmeden Madrid'de Arda Güler 44'üncü dakikada Mbappe ile yaptığı ver-kaç sonrası topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. Sociedad ikinci yarıda Mikel Oyarzabal'ın penaltısıyla skoru 2-1'e getirse de mücadele Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi. 4'te 4 yapan Madrid yoluna kayıpsız devam ederken, sakatlanan Arda Güler 88'inci dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

SERİE A'DA TÜRKLER KONUŞTU

Serie A'nın 3'üncü haftasında Juventus ile Inter'in karşı karşıya geldiği dev derbiye ise Türk futbolcular damga vurdu. Juventus'ta 14'üncü dakikada Kelly takımını öne geçiren golü buldu. 30'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından muhteşem bir şutla skoru 1-1'e getirdi. 38'inci dakikada Kenan Yıldız beraberliği bitiren golünü attı. 65'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu başarılı bir gole imza atarak Inter'i öne geçirdi. Maç Juventus'un 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

Türk futbolcular, hem İspanya'da hem İtalya'da ortaya koydukları performanslarla Avrupa'da dikkatleri üzerine çektiler.

Kaynak: DHA

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, İtalya Serie A, Kenan Yıldız, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, İspanya, Madrid, İtalya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Yıldızlar Avrupa'da Parladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:59:26. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Yıldızlar Avrupa'da Parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.