Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselen takımlarla, play-out turu sonucunda 1. Lig'e düşen ekipler belli oldu.
Ligde play-off çeyrek finalinde rakiplerini eleyen Fenerbahçe, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük ve Beşiktaş Vodafone yarı finale çıktı.
Kümede kalanların belirlendiği play-out turunda oynanan maçlardan sonra ise İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor, Bitexen Sivasspor, Kocaeli Bayan FK ve Yukatel Kayseri 1. Lig'e düştü.
Yapılan rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Play-off çeyrek final
Fenerbahçe-Hakkarigücü: 3-0
Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor: 2-0
ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-0
Beşiktaş Vodafone- Konak Belediyespor: 4-2
Play-out
Dudullu-Kocaeli Bayan FK: 2-0
Bitexen Sivasspor- Kireçburnu: 2-2 (Penaltılar: 3-4)
Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor: 2-1
Hatayspor-Yukatel Kayseri: 2-0 (Penaltılar: 4-3)
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