Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4 - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hakkarigücüspor'a 4-1 mağlup oldu.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda oynanan maçı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Asbaşkan Faruk Taşseten ile bir grup taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Hakkari maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

4-1'lik skorun ardından Sivasspor 10 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. Hakkarigücüspor ise puanını 28'e çıkartarak 4. sıraya yerleşti.

Kırmızı-beyazlılar ligin 15. haftasında Adana İdmanyurduspor ile karşılaşacak. - SİVAS