Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4 - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4

09.03.2022 13:25
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hakkarigücüspor'a 4-1 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hakkarigücüspor'a 4-1 mağlup oldu.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda oynanan maçı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Asbaşkan Faruk Taşseten ile bir grup taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Hakkari maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

4-1'lik skorun ardından Sivasspor 10 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. Hakkarigücüspor ise puanını 28'e çıkartarak 4. sıraya yerleşti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sivasspor, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Hakkarigücüspor: 4 - Son Dakika
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