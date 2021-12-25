Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 3

B. Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ikinci haftasında Sivasspor, Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahası'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi 45. dakikada Kader Şimşek (kendine kalesine), 47 ile 90. dakikada Emmaculate Msipa'nın golleri ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Sivasspor müsabakaya; Teano Sukhashvili, Zeynep Soyguncu, Mariami Janikashvili, Nino Chkhartishvili, Hatice Küçükyıldız, Rana Gürlek, Megi Ejibia, Kader Şimşek, Figen Naçar, Mariam Daelia ve Tuğba Doğan 11'i ile çıktı.

Karagümrük ise; Müge İnan, Şilan Aykoç, Ayşe Nihan Üçerler, Sibel Duman, Özge Çamurcu, Leyo Rita Akaffou, Emmaculate Msipa, Ferda İpek Çevik, Elif Ataol, Sarayou Traore ve Bassira Toure 11'i sahaya ile çıktı.

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