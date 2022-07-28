Sivasspor'da Süper Kupa mesaisi - Son Dakika
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Sivasspor'da Süper Kupa mesaisi

28.07.2022 14:32
Sivasspor'da Süper Kupa mesaisi

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da Süper Kupa mesaisi - Son Dakika

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