İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ataköy Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya 600'den fazla atletin katıldığı belirtildi.
20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası öncesinde milli takımın şekillendiği ve birçok branşta sporcuların en iyi derecelerini elde ettiği aktarıldı.
Yarışmada birinci olan sporcular şöyle:
Erkekler
60 metre: Orçun Ünalan
200 metre: Yasin Sosa
400 metre: İsmail Nezir
800 metre: Mevlüt Kılıç
1500 metre: İsmail Taşyürek
3000 metre: Taner Tunçtan
60 metre engelli: Ayetullah Demir
Yüksek atlama: Atilla Göktuğ Taşdelen
Uzun atlama: Hakan Sakallı
Üç adım atlama: Hakkı Burak Yılmaz
Sırıkla atlama: Erdem Tilki
Gülle atma: Utku Köse
Heptatlon: Mustafa Anıl Korkmaz
Kadınlar:
60 metre: Simay Özçiftçi
200 metre: Sıla Koloğlu
400 metre: Nevin İnce
800 metre: Sudenaz Kazanççı
1500 metre: Ayça Fidanoğlu
3000 metre: Hatice Kılıç
60 metre engelli: Yaren Yıldırım
Uzun atlama: Yağmur Menteş
Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş
Yüksek atlama: Aleyna Karaca
Sırıkla atlama: Sude Elif Serdar
Gülle atma: Pınar Akyol
Pentatlon: Ayşenur Çelik
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor