Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ataköy Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya 600'den fazla atletin katıldığı belirtildi.

20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası öncesinde milli takımın şekillendiği ve birçok branşta sporcuların en iyi derecelerini elde ettiği aktarıldı.

Yarışmada birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler

60 metre: Orçun Ünalan

200 metre: Yasin Sosa

400 metre: İsmail Nezir

800 metre: Mevlüt Kılıç

1500 metre: İsmail Taşyürek

3000 metre: Taner Tunçtan

60 metre engelli: Ayetullah Demir

Yüksek atlama: Atilla Göktuğ Taşdelen

Uzun atlama: Hakan Sakallı

Üç adım atlama: Hakkı Burak Yılmaz

Sırıkla atlama: Erdem Tilki

Gülle atma: Utku Köse

Heptatlon: Mustafa Anıl Korkmaz

Kadınlar:

60 metre: Simay Özçiftçi

200 metre: Sıla Koloğlu

400 metre: Nevin İnce

800 metre: Sudenaz Kazanççı

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

3000 metre: Hatice Kılıç

60 metre engelli: Yaren Yıldırım

Uzun atlama: Yağmur Menteş

Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş

Yüksek atlama: Aleyna Karaca

Sırıkla atlama: Sude Elif Serdar

Gülle atma: Pınar Akyol

Pentatlon: Ayşenur Çelik