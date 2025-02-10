Türkeli Belediye Esnafspor U-14 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı - Son Dakika
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Türkeli Belediye Esnafspor U-14 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Türkeli Belediye Esnafspor U-14 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Sinop U-14 Futbol Ligi 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Türkeli Belediye Esnafspor (BES) U-14 takımı, törenle kupasını aldı. Şampiyon futbolcular, sevinçle kupalarını kaldırırken, takıma destekler devam edeceği belirtildi.

10.02.2025 14:53  Güncelleme: 14:55
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Sinop U-14 Futbol Ligi 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Türkeli Belediye Esnafspor (BES) U-14 takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkeli Huzur Dincel Stadı'nda düzenlenen törende şampiyonluklarını taçlandıran Türkeli BES U-14 oyuncuları, coşkulu bir şekilde kupalarını aldı. Sinop Amatör Futbol Kulüpleri Federasyonu (Sinop ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, törende yaptığı konuşmada, takımın başarılı performansını kutlayarak, şampiyon futbolculara madalyalarını takdim etti. Madalya takdiminin ardından, Türkeli BES U-14 takımı şampiyonluk kupasını büyük bir sevinç ve gurur içinde kaldırdı.

Törende, Türkeli BES Kulübü Başkanı Orhan Köksal ve takımın antrenörü Ümit Demir ile antrenör yardımcısı İlker Özkan da yer aldı. Başkan Köksal, genç oyuncuların gösterdiği üstün gayreti ve başarıyı takdir ederek, onlara desteklerinin devam edeceğini belirttiler. Ayrıca, genç futbolculara, takım arkadaşlıklarının ve azimlerinin önemi vurgulandı.

Şampiyonluk töreni, kutlamaların ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Türkeli, Futbol, sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkeli Belediye Esnafspor U-14 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı - Son Dakika

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